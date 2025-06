Wimbledon Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini si allenano a Londra

Wimbledon si avvicina e tra i protagonisti italiani spiccano Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, entrambi in allenamento a Londra. Le loro sessioni sull’erba di Church Road sono un segnale positivo in vista dei Championships, dissipando i dubbi sulle condizioni fisiche di due delle nostre principali speranze. Ora che la preparazione è in corso senza intoppi, si attende con entusiasmo il loro debutto nel torneo più prestigioso del tennis mondiale.

Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono a Londra e si allenano. Questa è l’indicazione che arriva in ottica Wimbledon. Punti di domanda c’erano sulle condizioni delle altre due punte del tennis maschile italiano nei Championships. Le risposte sono arrivate dal momento che entrambi si sono allenati sull’erba di Church Road senza particolari problemi. Musetti, reduce da una lesione muscolare di 1° grado alla coscia sinistra emersa nella semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, era stato costretto a saltare in successione l’ATP250 di Stoccarda e il torneo del Queen’s, eventi nei quali l’anno scorso aveva raggiunto le semifinali e la finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini si allenano a Londra

In questa notizia si parla di: musetti - wimbledon - lorenzo - matteo

Lorenzo Musetti può scalare il ranking ATP al Roland Garros. Serve fieno in cascina prima della cambiale di Wimbledon - Lorenzo Musetti si appresta a raggiungere il suo best ranking mondiale, salendo al settimo posto. Con l’ottava testa di serie al Roland Garros e possibilità di migliorare ulteriormente, l’azzurro si prepara a un’altra sfida importante.

?WIMBLEDON: 4 AZZURRI TRA LE TESTE DI SERIE Tra le 32 teste di serie dello slam londinese, oltre al n1 del mondo Sinner, nella lista figurano: Lorenzo Musetti (n. 7), Flavio Cobolli (24) e Matteo Berrettini (35) 1) Jannik Sinner 2) Carlos Al Vai su Facebook

Per la prima volta in carriera, Lorenzo MUSETTI ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros diventando il decimo italiano a coronare l’obiettivo nell’era open del tennis. Nel combattuto incontro del quarto turno, il ventitreenne carrarino ha regolato in quattr Vai su X

RANKING ATP. Sinner-Alcaraz: cosa può succedere a Wimbledon; Atp Queen's, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini annunciano il forfait: l'obiettivo è Wimbledon; Berrettini, il momento più difficile: e a Wimbledon c’è uno scenario da incubo. Musetti si ferma: “Ho bisogno di tempo”.

Wimbledon, Sinner osservato speciale per Bertolucci: incognite Musetti e Berrettini, a Paolini il compito più difficile - Le aspettative di Bertolucci sulle quattro teste di serie italiane a Wimbledon: dalle incognite Musetti e Berrettini, al favorito Sinner, passando per Paolini ... Lo riporta sport.virgilio.it

Musetti si allena a Wimbledon: le condizioni dopo l'infortunio - Il tennista azzurro, numero 7 del ranking mondiale, si prepara al rientro nello Slam inglese, dove l'anno scorso arrivò fino in semifinale ... Da msn.com