Wimbledon Lorenzo Musetti difende la semifinale del 2024 L’incognita principale riguarda la forma fisica

Il torneo di Wimbledon rappresenta per Lorenzo Musetti molto più di un semplice appuntamento sportivo: è la prova del suo talento e della sua crescita. Dopo aver raggiunto una storica semifinale nel 2024, il giovane tennista toscano si prepara a difendere con tenacia il risultato, ma l’incognita principale resta la forma fisica. Riuscirà Musetti a mantenere il suo splendore sull’erba londinese? Solo il tempo lo dirà.

Il torneo di Wimbledon è sicuramente speciale per Lorenzo Musetti, visto che proprio sull'erba londinese si può dire che sia cominciata una nuova fase della carriera del tennista toscano. La meravigliosa semifinale raggiunta ai The Champhionships ha certamente segnato una svolta per il nativo di Carrara, che ha raggiunto una consapevolezza diversa dei suoi mezzi, ottenendo probabilmente quella spinta che poi lo ha portato a conquistare il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Musetti ha incantato lo scorso anno sull'erba, spingendosi alla sua prima semifinale Slam della carriera, fermandosi poi solamente davanti a Novak Djokovic, che si è imposto in tre combattuti set (6-4 7-6 6-4).