Wimbledon in esclusiva su Sky Sport fino al 2030 Dal 30 giugno torna lo spettacolo dello slam londinese

Il conto alla rovescia per Wimbledon, lo Slam più prestigioso e affascinante del tennis, sta per finire. Dal 30 giugno al 13 luglio, Sky Sport trasmetterà in esclusiva la 138ª edizione, garantendo una copertura senza precedenti con oltre 750 ore di diretta tra partite e approfondimenti. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che continuerà ad emozionare gli spettatori fino al 2030. Preparati a vivere ogni istante di questo spettacolo unico nel suo genere.

Mancano pochi giorni all'evento più prestigioso e atteso del tennis mondiale: da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio la 138esima edizione del torneo di Wimbledon, “The Championships”, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Un appuntamento che resterà solo su Sky anche per il quadriennio 2027-2030, oltre che per le edizioni 2025 e 2026. Copertura ricchissima nella Casa dello Sport di Sky: oltre 750 ore live tra partite e studi di analisi e commento, per due settimane di appassionanti sfide di singolare e doppio del tabellone maschile e femminile. Federico Ferri, Direttore di Sky Sport: “Wimbledon ci vede impegnati ogni anno con la massima copertura editoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Wimbledon in esclusiva su Sky Sport fino al 2030. Dal 30 giugno torna lo spettacolo dello slam londinese

Estate Sky Sport sempre più ricca con Wimbledon ed Eurolega in esclusiva anche nei prossimi anni - L'estate di Sky Sport si conferma un palcoscenico irresistibile, offrendo un calendario ricchissimo di emozioni e grandi esclusivi.

