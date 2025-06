Wimbledon in esclusiva su Sky fino al 2030 | la programmazione a partire dal 30 giugno

Preparatevi a vivere l’emozione di Wimbledon come mai prima d’ora: in esclusiva su Sky fino al 2030, con oltre 750 ore di diretta tra match e approfondimenti. Dal 30 giugno, il terzo grande Slam della stagione prenderà vita sull’erba inglese, regalando spettacoli indimenticabili e momenti di pura adrenalina. Non perdete questa straordinaria occasione di immergervi nel cuore del tennis internazionale!

Sta per iniziare il terzo Slam della stagione, l'unico sull'erba: la pay tv offrirà oltre 750 ore di live, tra partite e approfondimenti.

