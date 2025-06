Wimbledon 2025 su Sky e NOW | la programmazione completa dal 30 giugno al 13 luglio

Preparati a vivere l’emozione di Wimbledon 2025, la più prestigiosa competizione tennistica che torna dal 30 giugno al 13 luglio, in esclusiva su Sky e Now. Con oltre 750 ore di dirette, 11 canali dedicati e la partecipazione di grandi talent come Boris Becker, questa edizione promette spettacolo e adrenalina. Non perdere nemmeno un attimo di questa straordinaria manifestazione: il tennis mondiale ti aspetta!

Sky conferma l'esclusiva di Wimbledon fino al 2030: oltre 750 ore live, Boris Becker tra i talent e 11 canali dedicati. Dal 30 giugno al 13 luglio la 138esima edizione del torneo di tennis più prestigioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

