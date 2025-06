WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone dal 1° luglio | la lista completa

A partire dal luglio 2024, milioni di smartphone non saranno più compatibili con WhatsApp, l’app di messaggistica più amata al mondo. Questa decisione, presa da grandi nomi nel settore, rappresenta un passo avanti verso un futuro all’insegna dell’intelligenza artificiale e della sicurezza avanzata. Mentre si avvicina questa svolta, è fondamentale conoscere quali dispositivi saranno interessati e prepararsi al meglio per non perdere i contatti più importanti. I dettagli completi ti aspettano qui.

A partire da luglio, milioni di utenti dovranno dire addio all’app più usata per restare in contatto con amici, colleghi e familiari. Non si tratta di una semplice manutenzione: la scelta è definitiva, e coinvolge nomi noti nel mondo della telefonia. Dietro questa decisione non c’è un capriccio tecnico, ma un’evoluzione programmata che guarda dritto al futuro, con intelligenza artificiale, sicurezza avanzata e innovazione al centro. I dispositivi esclusi? Alcuni nomi sorprenderanno. Leggi anche: Giostra si capovolge improvvisamente: tre 16enni sbalzate a terra Leggi anche: Devastante incendio, brucia hotel della famosa località turistica (VIDEO) Fine del supporto WhatsApp: quali smartphone sono coinvolti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone dal 1° luglio: la lista completa

In questa notizia si parla di: luglio - whatsapp - smetterà - funzionare

Dal primo luglio Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni dispositivi: ecco quali - Dal primo luglio, WhatsApp cesserà di funzionare su alcuni dispositivi, una scelta strategica per proteggere gli utenti da vulnerabilità legate a sistemi obsoleti.

A partire dal 1 luglio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su otto modelli di smartphone ? Vai su Facebook

Translate postDal primo luglio Whatsapp smetterà di funzionare su 8 dispositivi: ecco quali Vai su X

Su quali dispositivi WhatsApp smetterà di funzionare dal 1° luglio; WhatsApp smetterà di funzionare su questi smartphone dal 1° luglio 2025: la lista completa; Dal primo luglio Whatsapp smetterà di funzionare su alcuni dispositivi: ecco quali.