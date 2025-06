Wesley Juventus il ds del Flamengo esce allo scoperto e frena gli entusiasmi | Non abbiamo urgenza di vendere nessuno ecco qual è il prezzo per lasciarlo partire

Il futuro di Wesley, il talentuoso terzino del Flamengo, resta avvolto da incertezze nonostante le indiscrezioni di mercato. Il direttore sportivo Boto ha frenato gli entusiasmi bianconeri, chiarendo che non c’è urgenza di vendere e indicando un prezzo di 232 milioni per lasciarlo partire. La pista juventina si complica, ma il sogno di vedere Wesley in Italia potrebbe ancora riservare sorprese.

PAROLE – « È un Dodó più veloce. Da noi fa il terzino, ma sarebbe perfetto per giocare a tutta fascia. 20 milioni non bastano, ne servono 35. Non abbiamo urgenza di vendere nessuno». Nella giornata di ieri Wesley ha parlato così del suo futuro a La Gazzetta dello Sport. FUTURO – « Ora sto bene in Brasile e sono concentrato sul Flamengo in questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club.

Il ds del Flamengo Jose Boto allo scoperto su Wesley: "Roma e Juve? Ufficialmente non c'è nulla, ma ufficiosamente... Per ora mi offrono 25 milioni, ma ne chiediamo 30-35..." Leggi l'articolo completo su Forzaroma.info Vai su Facebook

