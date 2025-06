Wesley Juve i bianconeri fanno sul serio! Svelata la cifra offerta per portarlo a Torino | ecco la risposta del Flamengo Tutti gli ultimi dettagli

La Juventus non perde tempo e punta forte su Wesley, talento brasiliano del Flamengo. Con una cifra che fa tremare gli appassionati, i bianconeri si preparano a fare sul serio, sfidando la concorrenza internazionale. La squadra di Torino ha già messo sul tavolo un’offerta concreta, ma qual è stata la risposta del Flamengo? Scopriamo tutti gli ultimi dettagli sulla trattativa che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo.

Wesley Juve, i bianconeri fanno sul serio: gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano accostato al club. Il giornalista Giovanni Albanese ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Wesley, calciatore brasiliano del Flamengo accostato fortemente al calciomercato Juve. PAROLE – «Wesley è un prospetto che seguono in tanti e la Juve ci sta lavorando con convinzione. Ci sono due consiglieri di lusso ovvero Danilo e Alex Sandro. Si è messo in luce al Mondiale per Club con i bianconeri che sono al lavoro con l'entourage. La Juve in un primo momento ha offerto 20 milioni e siamo già arrivati ai 22 milioni che potrebbero non bastare.

La Juve punta Wesley, il Flamengo fa il prezzo: la trattativa e i piani di Comolli sulle fasce - La Juventus lavora per portare Wesley dal Flamengo, ma il club brasiliano fa resistenza sul prezzo. Nel frattempo, Comolli studia i piani per le fasce, con i due club pronti a incontrarsi a Philadelphia durante il Mondiale.

Il brasiliano Wesley parla dell'interesse della Roma e della Juventus, così come della sua volontà di giocare in Europa. E anche del possibile 'assist' degli ex bianconeri o giallorossi.

Occhi puntati su #Wesley del #Flamengo Secondo la Gazzetta dello Sport gli scout bianconeri lo starebbero monitorando al Mondiale: servono almeno 30 milioni di euro

