Welfare in Comune un incontro sul funzionamento degli strumenti di sostegno al reddito

Venerdì 27 giugno alle 10:30, a Palazzo degli Elefanti, si svolgerà un importante incontro dedicato al welfare comunale. Un'occasione per analizzare l'efficacia degli strumenti di sostegno al reddito e inclusione lavorativa attualmente in vigore, come l'assegno di inclusione (Adi), il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e altri progetti chiave per il benessere della comunità. Un momento di confronto essenziale per migliorare le politiche sociali e costruire un futuro più equo.

Venerdì 27 giugno alle 10,30, a Palazzo degli Elefanti, si terrà un incontro per fare il punto sulla reale efficacia degli strumenti di sostegno al reddito e di inclusione lavorativa oggi attivi: assegno di inclusione (Adi) Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e progetti utili alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

