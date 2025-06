Weekend di San Pietro e Paolo | gli eventi gratis da non perdere a Ostia

Preparati a scoprire il volto nascosto di Ostia durante il weekend di San Pietro e Paolo! Il 28 e 29 giugno, questa località si trasforma in un palcoscenico di eventi gratuiti, tra tradizione, arte e cultura, lontano dalle solite rotte turistiche. Tra performance, mostre e iniziative, potrai immergerti in una suggestiva esperienza che celebra le radici e la vitalità del territorio ostiense. Non perdere questa occasione unica per vivere Ostia in modo sorprendente!

Il weekend del 28 e 29 giugno, in occasione della festività dei santi patroni di Roma, San Pietro e Paolo, offre l’opportunità perfetta per vivere Ostia in modo insolito, lontano dai consueti itinerari cittadini o dalle spiagge affollate. Tra sabato e domenica prende vita una delle tappe più affascinanti del festival “Dal Mare fino al Mare – A Mari Usque ad Mare”, un itinerario culturale e performativo che racconta il territorio ostiense attraverso storie, visioni e immersioni sensoriali. San Pietro e Paolo, weekend tra mare e natura a Ostia. Sabato 28 giugno (alle ore 15:30 e in replica alle 18:00) e domenica 29 giugno (ore 18:00) – avrà luogo presso la pineta di Castel Fusano “La Pineta Oscura ”: un itinerario guidato e performativo pensato per esplorare l’intreccio tra storia, paesaggio e dimensione misterica del bosco. 🔗 Leggi su Funweek.it

