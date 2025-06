Weekend da bollino rosso in Toscana | Più caldo che in Africa Anticiclone alla potenza massima

Il weekend in Toscana si preannuncia da bollino rosso: il grande caldo, più intenso che mai, sta dominando la regione sotto l’egida dell’anticiclone “Pluto”. Temperature record e ondate di calore eccezionali ci invitano a proteggere la nostra salute e a godere di momenti di relax. Prepariamoci a vivere questa estate infuocata con consapevolezza e attenzione, perché il sole non dà tregua e il caldo si fa sentire forte e chiaro.

Firenze, 25 giugno 2025 – Più caldo che in Africa. Il grande caldo è arrivato e, come temuto, sarà intenso e persistente. L’ anticiclone africano ribattezzato “Pluto” — come il guardiano del quarto cerchio dell’Inferno dantesco — sta facendo schizzare verso l’alto le temperature in tutta Italia. Firenze, già bollente, si prepara a toccare la soglia dei 40 gradi all’ombra entro domenica 29 giugno, secondo quanto prevede il sito iLMeteo.it. Peggio, appunto, di Algeri, Tunisi e Il Cairo. E in Toscana si prospettano giornate di fuoco anche per le zone interne e costiere, con l’allarme notti tropicali ormai pienamente attivato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Weekend da bollino rosso in Toscana: “Più caldo che in Africa”. Anticiclone alla potenza massima

In questa notizia si parla di: caldo - africa - anticiclone - bollino

Allerta caldo, temperature ancora in salita per l’anticiclone africano: le città da bollino arancione - L'Italia si prepara a vivere giornate davvero incandescenti, con temperature in costante aumento sotto l’egida di un potente anticiclone africano.

Nuova ondata di caldo sull’Italia. L’anticiclone africano “Pluto”, che è in espansione su buone parte dell’Europa, farà schizzare in alto le temperature a partire dalla giornata di giovedì. Oggi bollino arancione per sette città: ci sono anche Bologna, Firenze e Tor Vai su Facebook

#Caldo e afa: bollino arancione a #Bolzano, #Brescia e #Roma. L’anticiclone africano che sta interessando l’Italia porterà le temperature in queste città fino a 34°C. Per domani, sabato, in 10 città previsto bollino giallo https://buff.ly/9vMOm0a Vai su X

Caldo africano, oggi bollino arancione in 13 città. Da domani giornate da bollino rosso; Meteo, dopo la tregua irrompe il caldo africano: quando e dove; Meteo, in arrivo nuova ondata di caldo africano con temperature fino a 40°: le città da bollino arancione.

Caldo, oggi bollino arancione in 13 città: domani sei rossi - Mercoledì le città da bollino arancione salgono a 13, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calor ... Riporta msn.com

Arriva il caldo africano. Bollino rosso con Pluto. Domani punte di 39 gradi - L’Ausl ha attivato i servizi di assistenza per far fronte ai disagi per i cittadini. Secondo msn.com