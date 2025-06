Wedding blues cos’è e come gestirlo

affrontare, spesso tra stereotipi e silenzi. Ma come si può riconoscere e gestire questo momento difficile? Scopriamo insieme strategie efficaci per trasformare il wedding blues in una nuova avventura di coppia, più forte e consapevole.

Sin dall’alba dei tempi, il matrimonio è considerato uno dei momenti più felici nella vita di una persona. Eppure, sempre più sposi si trovano a dover affrontare una profonda malinconia dopo aver pronunciato il fatidico sì. Questo fenomeno, conosciuto come wedding blues o depressione post-matrimoniale, si fa sentire quando la luna di miele finisce e si torna alla routine quotidiana. È un problema piuttosto comune, con cui molti neo sposi devono confrontarsi senza nemmeno comprenderne sintomi ed origine. Ma che cos’è esattamente il wedding blues? E come si può affrontare? Ecco alcuni consigli al riguardo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Wedding blues, cos’è e come gestirlo

In questa notizia si parla di: wedding - blues - gestirlo - sposi

Wedding blues: cos’è e come si supera la malinconia post matrimonio - Today - Se pure Chiara Ferragni ha versato qualche lacrima a poche ore dal suo scenografico sì, evidentemente questo ‘wedding blues’ colpisce proprio tutti i novelli sposi, siano essi popolari protagonisti ... Si legge su today.it

Wedding blues: cos’è e come si supera la malinconia post matrimonio - Today - Se pure Chiara Ferragni ha versato qualche lacrima a poche ore dal suo scenografico sì, evidentemente questo ‘wedding blues’ colpisce proprio tutti i novelli sposi, siano essi popolari protagonisti ... Secondo today.it