Webuild Ferrari | Soddisfatti per il successo dei bond

Webuild conferma la sua capacità di attrarre investimenti di qualità, grazie a una strategia vincente e a un forte interesse degli investitori. Con una raccolta che ha superato le aspettative, l’azienda dimostra solidità e fiducia nel futuro, anche in un contesto globale complesso. Massimo Ferrari si mostra orgoglioso di questo risultato, che rafforza la posizione di Webuild nel settore. Un successo che apre nuove prospettive di crescita e rilancio per il gruppo.

(Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti del successo della nuova emissione di obbligazioni, con una raccolta che ha superato le aspettative e un portafoglio di ottima qualità''. E’ quanto dichiara Massimo Ferrari, Direttore Generale di Webuild. ''L’operazione ha raccolto ordini per oltre il doppio dell'offerta, e questo assume una rilevanza ancora più forte considerando l’attuale contesto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

