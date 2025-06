Weah Mbangula cessioni imminenti | potrebbero già lasciare il ritiro negli USA! Novità sui bonus | tutte le cifre dell’operazione con il Nottingham Forest

L’attesa si fa spasmodica: Weah e Mbangula potrebbero lasciare il ritiro negli USA per approdare nel Nottingham Forest. La trattativa, in fase avanzata, svela dettagli sui bonus che potrebbero far salire l’investimento a 25 milioni di euro, rendendo questa operazione un affare cruciale per la Juventus. Cosa riserverà il futuro di questi talenti italiani? Restate con noi per tutte le ultime novità.

Weah Mbangula, cessioni imminenti: novità sui bonus per il doppio affare con il Nottingham Forest. Cosa filtra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, avanza la trattativa con il Nottingham Forest per la doppia operazione che potrebbe portare in tempi brevi Timothy Weah e Samuel Mbangula dalla Juventus alla Premier League. La novità riguarda i bonus del doppio affare, che potrebbe così salire a 25 milioni di euro. Ieri l’americano e l’esterno belga si sono allenati in gruppo, ma sono stati già pre-allertati e da un momento all’altro potrebbero lasciare gli Stati Uniti. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Mbangula, cessioni imminenti: potrebbero già lasciare il ritiro negli USA! Novità sui bonus: tutte le cifre dell’operazione con il Nottingham Forest

In questa notizia si parla di: weah - mbangula - cessioni - imminenti

Juve, ore calde per il calciomercato! Vicine le cessioni di Mbangula e Weah! Continuano i contatti con David. Cifre e aggiornamenti - Le ore calde per il calciomercato della Juventus sono ormai alle porte, con grandi novità in vista. Le cessioni di Mbangula e Weah sembrano essere imminenti, mentre i contatti con David proseguono senza sosta.

Juve, sempre più vicina la cessione di Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest: affare giusto La trattativa che porterebbe Weah e Mbangula a Nottingham è caldissima, un po’ come la Philadelphia lasciata domenica dal dg della Juventus. Vai su Facebook

David apre alla Juve: Comolli chiama i suoi agenti. Mbangula e Weah verso la Premier; Calciomercato Juventus: Mbangula e Weah verso il Nottingham, pressing su Kolo Muani e Jonathan David; Juve ore calde per il calciomercato! Vicine le cessioni di Mbangula e Weah! Continuano i contatti con David Cifre e aggiornamenti.

Gazzetta - Weah e Mbangula verso la cessione - Come riporta Gazzetta, Timothy Weah e Samuel Mbangula, sempre più vicini al Nottingham Forest e già preallertati. Lo riporta tuttojuve.com

Juve, Comolli al lavoro per la doppia cessione in Premier: la situazione di Weah e Mbangula | CM.IT - Comolli dialoga col Nottingham Forest per mettere a segno la doppia cessione di Weah e Mbangula per la Juventus: le ultime ... Riporta calciomercato.it