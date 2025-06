Walter Turcato Essenze Fotografie d’arte su legno

Dal 3 luglio al 12 settembre 2025, l’arte di Walter Turcato prende vita nelle eleganti sale dello studio legale Laruffa Bottinelli Avvocati a Milano. La sua mostra personale, "Essenze Fotografie d'Arte su Legno", esplora il connubio tra fotografia e matericità, offrendo un’esperienza sensoriale unica. Curata da Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo, questa esposizione invita i visitatori a immergersi in un mondo di emozioni e creatività. Non perdete questa straordinaria occasione di scoprire il talento di Turcato.

Dal 3 luglio al 12 settembre 2025 lo studio legale Laruffa Bottinelli Avvocati Associati in Via Marcello Malpighi 4 a Milano ospiterà una mostra personale dell’artista fotografo Walter Turcato a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo, organizzazione e comunicazione del progetto realizzate da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Walter Turcato. Essenze. Fotografie d’arte su legno

