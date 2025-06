vuelle ora tocca agli usa egidio a caccia di colpacci

Ora tocca agli USA Egidio, impegnato a mettere a segno nuovi colpi di mercato. Nonostante le difficoltà legate all'assenza di un main sponsor, il diesse Nicola Egidio rassicura: "Stiamo lavorando duramente e abbiamo molte idee. Questa condizione non blocca i nostri progetti." Durante la conferenza stampa di lunedì, con la presentazione di Matteo Tambone, sono stati chiariti alcuni punti cruciali, aprendo nuove prospettive per il futuro della squadra.

"Se la mancanza di un main sponsor ci sta creando problemi sul mercato? A parte che la società ci sta lavorando, ma noi abbiamo molte idee e quella non è una condizione che impedisce altri ragionamenti". Così il diesse Nicola Egidio 'dribla' una delle domande più spinose arrivate durante la conferenza stampa di lunedì. La presentazione di Matteo Tambone ha dato l'occasione di allargare il discorso e alcuni punti sono stati chiariti, ad esempio che per Parrillo l'avventura biancorossa sembra ormai al capolinea: "Verrà valutato fisicamente i prossimi giorni: ci spiace lasciarlo, è un ragazzo d'oro, ma il suo contratto è in scadenza il 30 giugno" dice il presidente Valli, lasciando capire che il club non se la sente di rischiare su un giocatore fermo da Natale.