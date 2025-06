Von Fock presentata in anteprima al Festival La serie è stata girata in soli 38 giorni tra Estonia Lettonia e Alto Adige

Al Italian Global Series Festival di Riccione, è stata presentata in anteprima la nuova serie “Von Fock”, un progetto audace girato in soli 38 giorni tra Estonia, Lettonia e Alto Adige. La serata, tenutasi sulla suggestiva terrazza del Palazzo del Cinema, ha visto la partecipazione delle troupe internazionali e degli attori principali, tra cui Aurora Ruffino, aprendo così un emozionante capitolo nel panorama delle produzioni televisive europee. La serie promette di catturare l’attenzione di appassionati e critici con la suaoriginalità e talento.

Italian Global Series Festival, a Riccione la presentazione in anteprima di “Von Fock”. Alla serata andata in scena martedì 24 giugno, sulla terrazza del Palazzo del Cinema di Riccione, erano presenti le troupe di Estonia, Lettonia e Alto Adige, insieme agli attori protagonisti Aurora Ruffino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: fock - anteprima - festival - estonia

Von Fock con Aurora Ruffino: dove vedere la serie TV in Italia; Von Fock serie TV: data di uscita e quando va in onda in Italia.

Von Fock serie TV: data di uscita e quando va in onda in Italia - Cerchiamo di capire quando va in onda in Italia la serie TV internazionale Von Fock con Aurora Ruffino. Si legge su ciakgeneration.it

Aurora Ruffino nella serie internazionale “Von Fock” - presentata in anteprima il prossimo 24 giugno in occasione della prima edizione dell'“IGSF - sorrisi.com scrive