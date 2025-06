Volto coperto e pistola | bandito solitario rapina l' ufficio postale di Meldola al tramonto

Una scena da film si è svolta martedì pomeriggio a Meldola, quando un bandito solitario, con volto coperto e una pistola in pugno, ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Trieste. Con freddezza e determinazione, ha minacciato i dipendenti, lasciando tutti senza parole. La rapina, avvenuta al tramonto, ha sconvolto la tranquillità del quartiere, ma la vicenda potrebbe riservare sviluppi sorprendenti.

Rapinatore solitario in azione nel tardo pomeriggio di martedì all'ufficio postale di Meldola. Erano circa le 18 quando nel locale di via Trieste si è materializzato un individuo col volto coperto e con in pugno una pistola, presumibilmente falsa. Il malvivente ha intimato ai dipendenti presenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it