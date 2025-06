Volontari in cattedra | Servono nuovi occhi per scovare le Caretta Lezioni con gli esperti

Se desideri tutelare le meraviglie del nostro mare, hai bisogno di nuovi occhi pronti a scoprire e proteggere le caretta lezioni con gli esperti. Cresce il rispetto verso le tartarughe marine, un segnale positivo che dimostra come tutti possiamo fare la differenza. Con il coinvolgimento di volontari in cattedra, il monitoraggio estivo si fa più accurato e incisivo per preservare queste straordinarie creature. Vuoi unirti anche tu a questa battaglia?

"Cresce il rispetto verso le tartarughe marine, una sensazione molto bella e positiva. Rispetto al passato un cambio di passo, sia da parte dei cittadini che dei balneari. Certo, qualche ’ritardatario’ c’è sempre, ma è questione di tempo". Gianluca Gianelli, storico volto del Wwf Massa Carrara è in campo con gli altri volontari ed esperti per il monitoraggio estivo delle Caretta caretta e delle loro ’esplorazioni’ lungo il litorale a caccia del punto perfetto dove deporre le uova. Proprio per formare nuovi volontari e accendere la miccia virtuosa del passaparola è in programma all’Oasi Wwf Dune un evento divulgativo organizzato in collaborazione con l’università di Pisa, grazie al professor Marco Zuffi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volontari in cattedra: "Servono nuovi occhi per scovare le Caretta". Lezioni con gli esperti

