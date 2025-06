Volontari e residenti puliscono la spiaggia di Rodia Sos alle istituzioni per salvare il villaggio marinaro

In un gesto di passione e responsabilità, volontari e residenti di Rodia si sono uniti per pulire la loro amata spiaggia, dimostrando l'importanza di tutelare il patrimonio naturale del villaggio marinaro. Promossa dal Comitato “Pro Rodia”, questa giornata di sensibilizzazione ha riscosso grande successo, portando alla raccolta di numerosi rifiuti, simbolo del loro impegno per preservare un luogo così prezioso, affinché possa continuare a splendere nelle stagioni a venire.

A Rodia giovani, volontari e residenti puliscono la spiaggia. Una giornata dedicata al loro litorale promossa dal Comitato spontaneo "Pro Rodia", nel suo impegno instancabile impegno per la valorizzazione e la tutela della localita? che d'estate si popola.

