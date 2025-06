Volo diretto a Roma perde quota sull’Atlantico | costretto ad atterraggio di emergenza

Un volo diretto a Roma, che per oltre otto ore aveva attraversato l'Atlantico senza problemi, si è improvvisamente trasformato in un incubo. Mentre i passeggeri si preparavano all’arrivo o al ritorno, l’aereo ha iniziato a perdere quota in modo pericoloso, costringendo l’equipaggio a un atterraggio di emergenza. Un episodio che ricorda quanto possa essere imprevedibile il volo e quanto la sicurezza sia una priorità assoluta.

L'aereo di linea non aveva presentato alcun problema al momento della partenza e per ben 8 ore il volo è proseguito senza particolari problematiche. I passeggeri iniziavano già a sentire l'emozione per lo sbarco a Roma, oppure per il ritorno in patria, quando il velivolo ha iniziato a perdere pericolosamente quota.

