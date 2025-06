Volo della United Airlines diretto a Roma perde quota sull’Atlantico | costretto all’atterraggio di emergenza

Un volo della United Airlines diretto a Roma ha vissuto un drammatico episodio: l’aereo, dopo otto ore di viaggio dall’aeroporto di San Francisco, ha improvvisamente perso quota sull’Atlantico, costringendo l’equipaggio a un atterraggio di emergenza. La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra i passeggeri e gli esperti del settore, evidenziando ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza in alta quota. Ecco cosa è successo realmente...

Un volo della United Airlines è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo aver perso improvvisamente quota sull’Atlantico: è quanto avvenuto lo scorso 21 giugno a un velivolo partito dall’aeroporto internazionale di San Francisco e diretto a Roma. Secondo quanto riporta Aviation Source News, dopo circa otto ore di volo, l’aereo, mentre sorvolava l’Oceano Atlantico, ha iniziato una discesa rapida fino a 6.400 metri. Il pilota, viste le difficoltà, ha inviato un codice squawk 7700, un segnale internazionale di emergenza, dirottando l’aereo in Islanda dove ha effettuato un atterraggio d’emergenza. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Volo della United Airlines diretto a Roma perde quota sull’Atlantico: costretto all’atterraggio di emergenza

In questa notizia si parla di: volo - atlantico - emergenza - united

Volo United Airlines da San Francisco a Roma perde quota sull’Atlantico, costretto all’atterraggio di emergenza - Un volo United Airlines da San Francisco a Roma si trasforma in un’emergenza sull’Atlantico: il Boeing 777, in difficoltà tecnica, ha iniziato a perdere quota e ha dovuto deviare verso l’Islanda per un atterraggio di emergenza.

Translate postVolo United Airlines da San Francisco a Roma perde quota sull’Atlantico, costretto all’atterraggio di emergenza https://msn.com/it-it/notizie/mondo/volo-united-airlines-da-san-francisco-a-roma-perde-quota-sull-atlantico-costretto-all-atterraggio-di Vai su X

275 passeggeri del volo United Airlines da San Francisco a Roma coinvolti in un'emergenza sull'Atlantico con rapida perdita di quota Vai su Facebook

Volo United Airlines per Roma perde quota sull’Atlantico: atterraggio di emergenza in Islanda; Volo United Airlines da San Francisco a Roma, atterraggio d'emergenza per problemi tecnici; Volo United Airlines diretto a Roma perde quota sull’Atlantico, lanciato segnale: atterraggio di emergenza.

Volo della United Airlines diretto a Roma perde quota sull’Atlantico: costretto all’atterraggio di emergenza - Il velivolo era partito lo scorso 21 giugno dall’aeroporto internazionale di San Francisco ... Secondo tpi.it

Volo United Airlines diretto a Roma perde quota: costretto all'atterraggio di emergenza - Un Boeing 777 della compagnia aerea statunitense United Airlines, partito da San Francisco e diretto a Roma, è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo circa otto ore di volo a ... Da msn.com