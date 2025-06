volley serie a2 la consar non si ferma da reggio arriva gottardo

La Consar Cernobbio si conferma protagonista nel volley Serie A2, annunciando l’arrivo di Mattia Gottardo. Reduce da una stagione intensa con Reggio Emilia, il giovane schiacciatore si unisce al team per rinforzare il reparto delle bande, portando entusiasmo e talento. Potenzialmente un’alternativa valida a Valchinov e Zlatanov Jr., Gottardo potrebbe anche trovare spazio come protagonista, aggiungendo qualità e dinamicità alla squadra. La nuova sfida è alle porte, e il suo contributo sarà decisivo per alzare ancora di più l’asticella.

È Mattia Gottardo, reduce dalla retrocessione con Reggio Emilia, lo schiacciatore con cui la Consar ha completato il reparto delle bande. In teoria sarà il 'primo cambio' di Valchinov e Zlatanov jr, ma, nel progetto di coach Valentini, in realtà potrebbe anche ritagliarsi uno spazio. Nella passata stagione, col club della città del tricolore ha quasi sempre giocato titolare, mettendo a segno una media di 8,6 punti a partita (35,8% in attacco e 30,6% in ricezione). Campione del mondo U21 ed ex è campione d'Europa U22, il nuovo acquisto della formazione ravennate ha firmato un contratto annuale. Formatosi e cresciuto nella Pallavolo Padova, con cui ha vinto la Boy League nel 201415 e con cui ha debuttato in Superlega, Gottardo è rimasto nella città del Santo fino al 2021-22, poi ha poi giocato un campionato con la Lube Civitanova per poi scendere in A2 prima a Cuneo e, nella stagione scorsa, a Reggio Emilia.