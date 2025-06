Volley saranno 3 le squadre italiane nella Champions League 2025-2026 Nessuna wild-card per la Superlega

Wild card per la Superlega: questa sarà una delle grandi novità della prossima Champions League di volley 2025-2026. Tre squadre italiane si confronteranno con i migliori club europei, portando in alto il nome del nostro paese. Sir Sicoma Monini Perugia, Itas Trentino e Lube Civitanova rappresentano il meglio della pallavolo italiana, tutte determinate a lasciare il segno e a conquistare il titolo. La sfida è aperta e l’entusiasmo è alle stelle!

Saranno tre le squadre italiane al via della prossima Champions League di volley. Ai nastri di partenza ci saranno i Campioni d’Europa della Sir Sicoma Monini Perugia, quelli d’Italia dell’Itas Trentino e poi la Lube Civitanova. Un terzetto assolutamente eccezionale e che punta ancora a riportare la nostra pallavolo sul gradino più alto del podio. A differenza di quanto accaduto al femminile, dove le squadre presenti sono quattro, nessuna formazione italiana ha ricevuto una delle tre wild card concesse dalla Cev. Un piccolo smacco, perchè sicuramente l’Italia sperava di essere presa in considerazione ed invece gli inviti sono stati mandati ai turchi dell’Halkbank Ankara, ai polacchi dell’Asseco Resovia e ai francesi del Montpellier. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, saranno 3 le squadre italiane nella Champions League 2025-2026. Nessuna wild-card per la Superlega

