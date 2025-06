Volley l’Italia supera la rinnovata Polonia in un caotico tie-break Rychlicki ribalta la partita dalla panchina

Campioni d’Europa un’altra sconfitta, dimostrando carattere e determinazione. La nazionale italiana di volley maschile apre con energia la seconda settimana di Nations League, superando la rinnovata Polonia in un epico tie-break. Rychlicki, dalla panchina, ribalta le sorti della partita, regalando agli azzurri una vittoria fondamentale. Un risultato che dà fiducia e carica per affrontare le prossime sfide, confermando il valore e la forza del nostro sport.

L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-2 (25-17; 23-25; 21-25; 25-20; 15-11) e ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della Nations League di volley maschile. Dopo le tre vittorie ottenute a Quebec City (Canada), gli azzurri hanno saputo sfiancare i Campioni d’Europa (privi di alcuni titolari) in quel di Chicago (USA) al termine di una maratona culminata con un tie-break al cardiopalma e hanno così inflitto ai biancorossi la prima battuta d’arresto nel prestigioso torneo internazionale itinerante. I Campioni del Mondo hanno infilato il quarto successo nella competizione e si sono issati provvisoriamente al terzo posto in classifica generale, compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia supera la rinnovata Polonia in un caotico tie-break. Rychlicki ribalta la partita dalla panchina

