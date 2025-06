Volley | la Igor torna in campo per la Champions League

Dopo due anni di assenza, l'Igor Volley torna a far sognare gli appassionati italiani, conquistando una delle wild card per la prestigiosa Champions League. Un ritorno in grande stile che promette emozioni e grandi sfide, rafforzando la posizione dell’Italia nel panorama internazionale del volley. La squadra è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi europei, dimostrando ancora una volta il suo valore nel massimo palcoscenico continentale. La passione non si ferma qui!

É ufficiale: dopo due anni di assenza la Igor Volley torna a calcare il massimo palcoscenico continentale, quello della Champions League. Al club azzurro è stata infatti assegnata una delle due wild card per la prossima edizione, che vedrà dunque al via ben quattro formazioni italiane.

Igor Volley, un altro ritorno in azzurro: torna a Novara Veronica Costantini - La Igor Volley di Lorenzo Bernardi torna a valorizzare i talenti italiani, accogliendo nuovamente Veronica Costantini, centrale veneta classe 2003.

