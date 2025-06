Volley femminile saranno 4 le squadre italiane nella Champions League 2025-2026! Wild card per Novara!

Sicuramente un traguardo di grande prestigio per il volley femminile italiano, che si conferma protagonista a livello continentale. Con quattro squadre pronte a sfidarsi nella prossima Champions League 2025-2026, l’Italia rafforza la propria presenza tra le élite europee e promette emozioni da cardiopalma. Questo poker di rappresentanti dimostra la crescita e la forza del movimento, pronti a scrivere pagine indimenticabili nel volley internazionale.

L’Italia piazza il poker nella prossima Champions League di volley femminile. Infatti oltre alla Imoco Conegliano, alla Savino del Bene Scandicci e alla Numia Milano, ci sarĂ anche la Igor Volley Novara di Lorenzo Bernardi, che ha ricevuto una delle due wild card messe a disposizione dalla CEV per partecipare alla massima competizione europea. L’altra squadra che ha ricevuto l’invito è la turca dello Zeren Sports di Ankara. Sicuramente un importante riconoscimento per Novara e per tutta la pallavolo femminile italiana. La squadra piemontese nella passata stagione ha trionfato in Cev Cup ed ora potrĂ competere al gradino di sopra con tutte le migliori squadre d’Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, saranno 4 le squadre italiane nella Champions League 2025-2026! Wild card per Novara!

In questa notizia si parla di: volley - femminile - novara - champions

Volley, Perugia: che voglia di riscatto contro Stoytchev! L’Halkbank tra i turchi e la finale di Champions - La Sir Sicoma Monini Perugia è pronta a bussare alle porte della finale di Champions League, cercando il riscatto contro l'Halkbank Ankara.

Volley femminile, fumata bianca in Europa: la Igor Novara giocherĂ in Champions league http://dlvr.it/TLXM2Z @LaStampa Vai su X

CEV Champions League Volley maschile: Italia bocciata! Nessuna wild card https://www.volleyball.it/2025/06/24/notizie/argomenti/champions-league/articolo/champions-league-italia-bocciata-nessuna-wild-card.html Leggi la news su Volleyball.it+ - Vai su Facebook

Volley Femminile, anche la Igor Novara in Champions League 2025-2026 con una wild card; Volley femminile, fumata bianca in Europa: la Igor Novara giocherĂ in Champions league; Novara torna in Champions League, poker di italiane.

Novara torna in Champions League, poker di italiane - Al club azzurro è stata assegnata una delle due wild card per la prossima edizione, che vedrà dunque al via tutti ben quattro italiane ... Segnala msn.com

La Igor Novara torna in Champions league - Al club azzurro è stata assegnata una wild card per partecipare alla prossima edizione della massima competizione continentale ... Si legge su rainews.it