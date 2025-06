Volley Bottolo | Buon ingresso girata bene la partita Michieletto | Che voglia di lottare

Entusiasmante vittoria per l’Italia nella Nations League di volley maschile! La partita contro la Polonia si è conclusa al tie-break, grazie a una rimonta incredibile e all’ingresso decisivo di Bottolo e Rychlicki. Con il cuore e tanta grinta, gli azzurri si sono rilanciati in classifica, dimostrando che la voglia di lottare non si ferma mai. Un risultato che infiamma il nostro entusiasmo e ci proietta verso nuove sfide con speranza e orgoglio.

L'Italia ha infilato la quarta vittoria nella Nations League di volley maschile, sconfiggendo la Polonia per 3-2 a Chicago (USA). Gli azzurri sono stati bravi a recuperare da 1-2 e a imporsi al tie-break, trascinati da due subentrati: l'opposto Kamil Rychlicki (al posto di Yuri Romanò) e lo schiacciatore Mattia Bottolo (per Daniele Lavia). I Campioni del Mondo si sono rilanciati in maniera importante in classifica generale e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. Proprio Bottolo e il top scorer Alessandro Michieletto hanno analizzato l'incontro attraverso i canali federali.

