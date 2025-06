Volley B1 donne | dopo la rinuncia all’A2 diversi gli addii importanti Vtb Saccani rimane Nel mirino c’è Ronchi

Il mondo del volley femminile di B1 si prepara a sorprenderti ancora. Dopo le recenti scelte e alcuni addii importanti, il Volley Team Bologna si conferma solido e ambizioso: Federica Saccani resterà per il quarto anno consecutivo, rafforzando il cuore della squadra. I nuovi movimenti di mercato e le conferme aprono scenari entusiasmanti: scopri cosa ci riserva questa stagione ricca di sfide e emozioni.

Prime novità di mercato, in casa Volley Team Bologna. Dopo la rinuncia alla serie A2 e agli addii della capitana Laporta (a Trento in A2), della centrale Pulliero (in A2 ad Altamura) e Tellaroli (accasatasi in B1 a Verona dall’ex tecnico rossoblù Zappaterra), arrivano anche le prime conferme da parte del club che ha vinto l’ultimo torneo di B1 femminile di pallavolo. Rimarrà per il quarto anno consecutivo la regista Federica Saccani, classe 1998: è una conferma di spessore, dal momento che Saccani è una delle palleggiatrici più forti della categoria e con Bologna ha ottenuto due promozioni in tre anni, e altrettante Coppa Italia di B1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net