Bisotto alla corte della Virtus. E’ giovane, ma già formato il nuovo palleggiatore di Fano che anche il prossimo anno militerà in serie A2. Sarà il vice di Coscione. Stefano Bisotto, piemontese di Cuneo proprio come Coscione, è un nuovo giocatore della Virtus Fano. Nato nel 2005 e proveniente da Boves, paese di diecimila abitanti in provincia di Cuneo, Bisotto affiancherà Coscione nel ruolo di regista, dopo aver giocato da titolare a Vibo Valentia in serie B: "A Vibo è stata la mia prima esperienza fuori casa – afferma il neo regista fanese – l’ho cercata e voluta. Ho giocato in una squadra molto giovane e devo dire che mi sono trovato molto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley A2

