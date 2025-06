Voli low cost L’Europa chiede più tutela per i viaggiatori

L’estate si avvicina e i voli low cost continuano a essere la scelta preferita da milioni di viaggiatori. Tuttavia, con l’aumento delle prenotazioni, crescono anche le preoccupazioni sulla tutela dei diritti dei passeggeri. La Commissione Europea si mobilita approvando un pacchetto di misure innovative, che promettono maggiore sicurezza e trasparenza. Ora manca solo il sigillo di Bruxelles per garantire un viaggio più sereno a tutti.

Un emendamento di un gruppo di europarlamentari, alla vigilia del voto della Commissione Trasporti, prova a imporre alle low cost l’obbligo del trolley gratuito Vai su Facebook

Nuove regole voli aerei: bagagli a mano gratis e rimborsi facili in Europa - La Commissione Europea aiuta i viaggiatori che volano in aereo spronando le compagnie: bagagli a mano, piccoli ma sempre inclusi e rimborso facile. missionline.it scrive

Rimborsi facilitati e bagaglio da 7 Kg a mano gratuito. Le novità per chi viaggia in aereo. La risposta delle compagnie low cost - Svolta in arrivo per i passeggeri aerei in Europa : la commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di riforme che punta ... Scrive notizie.tiscali.it