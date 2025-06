Voli | 65 tratte in piu' per Lampedusa e Pantelleria in estate

Lampedusa e Pantelleria si preparano a un’estate all’insegna della connessione, con 65 tratte in più tra luglio e agosto. L’assessore regionale Alessandro Aricò annuncia un incremento dei voli con Palermo, Trapani e Catania, grazie all’accordo con Dat Volidisicilia. Questa novità promette di rendere ancora più facile e conveniente il viaggio verso queste meravigliose isole, offrendo ai visitatori e residenti nuove opportunità di scoperta e relax.

Sessantacinque tratte in più nei voli con Lampedusa e Pantelleria tra luglio e agosto. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò. E’ stato concordato con la compagnia Dat Volidisicilia, che opera i voli della continuità territoriale su queste due isole minori, un incremento nei collegamenti con Palermo, Trapani e Catania nei due mesi centrali. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Voli: 65 tratte in piu' per Lampedusa e Pantelleria in estate

In questa notizia si parla di: voli - tratte - lampedusa - pantelleria

Elba, al via i voli estivi per raggiungere l'isola in aereo: tariffe e tratte - L'Elba, con le sue spiagge bianche e acque cristalline, continua ad affascinare visitatori di ogni provenienza, inclusi vip internazionali.

Voli per Lampedusa e Pantelleria, la Regione Sicilia inserisce 65 tratte in più; Aerei, 65 voli in più per Lampedusa e Pantelleria in estate; Aeroporto di Perugia, nuovo volo per l'estate 2025.

Aricò: “65 tratte in più nei voli con Lampedusa e Pantelleria” - Per i residenti, le tariffe variano da un minimo di 33,02 euro (volo Trapani- Lo riporta livesicilia.it

Voli: 65 tratte in piu' per Lampedusa e Pantelleria in estate - Sessantacinque tratte in più nei voli con Lampedusa e Pantelleria tra luglio e agosto. Da msn.com