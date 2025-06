Volante della polizia si ribalta durante trasporto in questura | scontro a San Donato

Una notte di shock e tensione a San Donato, quando una volante della polizia si è ribaltata durante il trasporto di un fermato. L’incidente, avvenuto in un incrocio trafficato, ha coinvolto anche un’auto guidata da una 37enne albanese, causando momenti di grande apprensione tra i passanti. La dinamica dell’incidente e le conseguenze sono ancora al centro delle indagini, lasciando la comunità in attesa di chiarimenti e rassicurazioni.

Attimi di tensione la notte scorsa all'incrocio tra via San Donato e via del Lavoro, dove poco prima dell’una di notte una volante della polizia si è scontrata con un’automobile guidata da una 37enne albanese. L’impatto è avvenuto durante il trasporto in Questura di un 26enne tunisino, appena. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

