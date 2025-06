Vola come una zanzara spia come un drone L’ultima invenzione cinese

l'impatto che potrebbe avere sulla sicurezza e sulla sorveglianza. Questa innovativa invenzione cinese apre nuove frontiere nella tecnologia stealth e nel monitoraggio invisibile, lasciando intuire un futuro in cui il confine tra realtà e fantascienza si fa sempre più sottile.

Una zanzara che non punge, ma osserva. Non è uno slogan pubblicitario, ma l'ultima novità della ricerca tecnologica cinese applicata alla robotica. Nella provincia di Hunan, un team di scienziati ha presentato un microdrone che, per dimensioni e forma, ricorda un insetto: corpo nero, ali leggere, zampe sottili. Un oggetto minuscolo, poco più grande di un'unghia, destinato però a suscitare grande attenzione, sia per le sue potenzialità, sia per le implicazioni che comporta. Secondo quanto riportato dal Telegraph, gli sviluppatori cinesi descrivono questo dispositivo come adatto a missioni di ricognizione e operazioni speciali, dove la discrezione è essenziale.

