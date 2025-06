Voi non sapete… La verità su Alvaro Vitali | Gloria Guida rompe il silenzio nessuno ha parlato di lui

Scopri la verità nascosta su Alvaro Vitali, un’icona della commedia sexy all’italiana, e ascolta le parole di Gloria Guida, che rompe il silenzio con emozioni sincere e ricordi indelebili. In un mondo di silenzi e retroscena, la loro storia rivela un lato inedito di quegli anni d’oro del cinema italiano. Un racconto che svela il vero volto di un’epoca indimenticabile.

La scomparsa di Alvaro Vitali ha riacceso i riflettori sul periodo d’oro della commedia sexy all’italiana, un’epoca che ha segnato il cinema italiano con momenti indimenticabili. Tra le molte voci che si sono levate per ricordarlo, quella di Gloria Guida spicca per la sua sincerità e affetto. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha condiviso emozioni profonde, ripercorrendo il legame speciale che li univa sul set e nella vita. Un legame oltre lo schermo. “Siamo cresciuti insieme. In quegli anni ci trovavamo sempre sui set di quei film: io, Lino Banfi e lui, eravamo quasi un trio “. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Voi non sapete…”. La verità su Alvaro Vitali: Gloria Guida rompe il silenzio, nessuno ha parlato di lui

