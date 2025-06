Voi due dentro Garlasco spunta quell’audio sulle sorelle Cappa e il giorno della morte di Chiara

Un nuovo audio svela dettagli sconosciuti sulle sorelle Cappa e il tragico giorno della morte di Chiara Poggi, riaccendendo il mistero e portando alla luce ombre mai del tutto chiarite sulle prime indagini. Frammenti inediti di telefonate, intercettazioni e interrogatori dipingono un quadro complesso e inquietante del febbraio 2008, sei mesi dopo il delitto. Questo intreccio di prove potrebbe cambiare le carte in tavola: ecco cosa emerge.

La ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi torna a far discutere con toni accesi e nuove ombre sulle prime fasi delle indagini. In un intreccio di telefonate, intercettazioni ambientali e verbali d’interrogatorio, emergono oggi frammenti inediti del clima che si respirava nel febbraio del 2008, quando, sei mesi dopo il delitto, la Procura stava riesaminando alibi e testimonianze di alcuni familiari della vittima. Un nodo cruciale di quella fase riguarda l’orario della morte della giovane di Garlasco, elemento chiave per incastrare – o escludere – l’allora fidanzato Alberto Stasi, successivamente condannato in via definitiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it