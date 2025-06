Vogliamo restituire dignità al lavoro attraverso salario e diritti | parla il segretario della Fiom Emilia Romagna

Vogliamo restituire dignità al lavoro attraverso salari giusti e diritti garantiti, afferma il segretario della Fiom Emilia Romagna. La protesta dei metalmeccanici del 20 giugno, culminata con il blocco della tangenziale di Bologna, ha acceso il dibattito nazionale. Ma quali sono le vere richieste? Il nostro obiettivo è riprendere le trattative per rinnovare i contratti scaduti da oltre un anno, per migliorare le condizioni di chi lavora e difendere il potere d'acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori.

La manifestazione del 20 giugno dei metalmeccanici ha fatto discutere tutto il Paese, soprattutto per il blocco della tangenziale a Bologna. Per cominciare, cosa chiedete esattamente? “Chiediamo che riprendano le trattative e si arrivi un accordo per il rinnovo dei contratti nazionali dei metalmeccanici, scaduti da oltre un anno. Il rinnovo è fondamentale per aumentare le paghe e contrastare la perdita di potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori, colpiti dagli aumenti inflativi degli scorsi anni. Non possiamo permetterci che le persone diventino sempre più povere pur lavorando. Abbiamo chiesto un aumento di 280€, una cifra giusta, che potrebbe incrementare la capacità di spesa. 🔗 Leggi su Tpi.it