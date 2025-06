Voci di periferia | il concerto Suoni dal basso apre la mini rassegna dell' associazione MusicaMente

Voci di Periferia, il concerto che apre la mini rassegna Suoni dal Basso, porta musica autentica e vibrante direttamente dalle periferie di Palermo, coinvolgendo tutta la città. Promosso dall'associazione MusicaMente, questo progetto nasce per dar voce alle comunità meno ascoltate, rafforzando il legame tra quartieri e centro. Un’occasione unica per scoprire talenti nascosti e rivitalizzare il territorio attraverso il potere della musica dal vivo. Non perdere questa esperienza di confronto e condivisione!

Parte dalla periferia e parla a tutta la città il progetto Voci di Periferia, promosso dall'associazione MusicaMente di Palermo. L’iniziativa è inserita nel progetto con cui l'amministrazione comunale di Palermo sostiene le attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

