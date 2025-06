Vlahovic Milan interviene Tare! Annuncio sull’attaccante della Juve | cosa filtra sul futuro del serbo

Il futuro di Dusan Vlahovic è al centro di intense speculazioni di mercato, con il Milan che si fa avanti come possibile destinazione. Tare, nuovo ds rossonero, ha chiarito le intenzioni del club riguardo all’attacco, lasciando intravedere un interesse concreto e strategico. La vicenda si infiamma e i tifosi attendono con ansia sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri della Serie A. Ma cosa riserverà il destino dell’attaccante serbo? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Vlahovic Milan, interviene Tare sulle voci di mercato per l’attaccante serbo: tutte le dichiarazioni. Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora in bilico. Secondo quanto riportato da Tare, nuovo ds del Milan, nell’intervento con la stampa, è ben chiaro il profilo che vogliono i rossoneri per l’attacco. La risposta alla domanda sull’attaccante bianconero. PAROLE – «Si prevede di intervenire sugli esterni nel caso di qualche uscita. Per quanto riguarda il centravanti, stiamo cercando un altro giocatore per essere in competizione con Gimenez che io ritengo un ottimo giocatore ma che ha avuto un impatto normale italiano, di ambientamento, da un calcio molto diverso come quello olandese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com