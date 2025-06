Vlahovic Juve si raffredda quella pista per il futuro dell’attaccante? Sta perdendo drasticamente quota l’ipotesi di trasferirsi lì Retroscena importante

La suggestione di vedere Vlahovic in rossonero si affievolisce, mentre le voci di mercato subiscono una battuta d’arresto. La pista che vedeva il giovane attaccante juventino trasferirsi al Milan sta rapidamente perdendo quota, lasciando emerge un nuovo scenario nel futuro del calciatore. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati, perché il mercato è in continua evoluzione e ogni giorno può portare sorprese inattese.

Vlahovic Juve, si raffredda la pista che porta a questa strada per il futuro dell’attaccante. Sta perdendo drasticamente quota questa ipotesi. Quella che per giorni è stata un’affascinante suggestione di calciomercato, alimentata dal legame tra il giocatore e il suo ex tecnico, sembra destinata a rimanere tale. L’ipotesi di vedere Dusan Vlahovic con la maglia del Milan sta perdendo quota drasticamente. A riportarlo è l’esperto di mercato Daniele Longo di Calciomercato.com a Juventibus, secondo cui la pista che avrebbe portato il centravanti serbo a Milanello si starebbe raffreddando fino quasi a spegnersi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, si raffredda quella pista per il futuro dell’attaccante? Sta perdendo drasticamente quota l’ipotesi di trasferirsi lì. Retroscena importante

In questa notizia si parla di: ipotesi - juve - raffredda - pista

Mastantuono Juve, il presidente del River Plate “raffredda” l’ipotesi di una cessione in bianconero: «Non c’è fretta, la cosa migliore da fare è questa» - Il presidente del River Plate, Jorge Brito, frena le voci su un possibile trasferimento di Franco Mastantuono alla Juventus, dichiarando che non c'è fretta e che la situazione va gestita con calma.

Vlahovic Juve, si raffredda la pista Milan per l'attaccante; Alla Juve Tudor verso la conferma, al Toro tre ipotesi per la panchina; Juventus, si raffredda la pista Todibo per la difesa.

Juventus, si raffredda la pista Todibo. Resta viva l'ipotesi Kelly - Leggi su Sky Sport l'articolo Juventus, si raffredda la pista Todibo. Segnala sport.sky.it

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Si raffredda pista Todibo, si lavora per Kelly. Giuntoli punta Goglichidze. Nessun appiglio per rinnovo Vlahovic. Kolo Muani resta anche l'anno ... - Douglas Luiz alla ricerca di una squadra in Premier League: calda l'ipotesi Leeds United; ... Scrive tuttojuve.com