Vlahovic Juve Comolli al lavoro per risolvere la questione più spinosa del mercato L’agente è atteso in Italia | cosa filtra sul futuro del serbo Ultime

Il calciomercato della Juventus si infiamma con il futuro di Vlahovic al centro dell’attenzione. Mentre Comolli, nuovo direttore generale, lavora per risolvere la spinosa questione, l’attesa per l’arrivo dell’agente Ristic si fa palpabile. Cosa filtra sul destino del talento serbo? La situazione è in continuo fermento, ma una cosa è certa: i prossimi giorni potrebbero essere determinanti per il futuro dei bianconeri.

Vlahovic Juve, l’agente è atteso in Italia: cosa filtra sul futuro dell’attaccante serbo. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato. In attesa dei colpi per l’attacco, il nuovo dg Comolli è al lavoro anche per trovare una soluzione alla questione Vlahovic, forse la più spinosa del mercato dei bianconeri. Come riportato da Tuttosport, Darko Ristic, agente del serbo, è atteso in Italia nei prossimi giorni e a quel punto un incontro alla Continassa, tra un viaggio del dirigente in America e l’altro, potrà essere cruciale. Ad oggi, infatti, non c’è ancora nessuna offerta concreta per il serbo, così come è tutto fermo sul fronte rinnovo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com