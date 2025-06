Vlahovic è un problema della Juventus | dietrofront Milan in diretta | ESCLUSIVO

Vlahovic è un nome caldissimo nel calciomercato, ma le ultime notizie portano a riflettere sulle reali intenzioni della Juventus e le mosse dei top club come il Milan. In diretta su ‘TiAmoCalciomercato’, analisi approfondite svelano il dietrofront dei rossoneri e le strategie di mercato che potrebbero rivoluzionare il futuro delle big italiane. Alla luce di queste dinamiche, tutto sembra ancora aperto: l’estate promette sorprese e colpi di scena.

In onda su ‘TiAmoCalciomercato’, una analisi del momento del Diavolo, delle strategie di mercato e sulla posizione del serbo e di altri bomber Il Milan si conferma tra le società più attive sul mercato, i rossoneri provano ad accelerare per regalare il prima possibile innesti di un certo livello a Massimiliano Allegri. Le ambizioni del Diavolo per la prossima stagione sono dichiarate, le strategie appaiono abbastanza definite. “Vlahovic è un problema della Juventus”: dietrofront Milan in diretta ESCLUSIVO – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, in questa fase il Milan progetta innesti tra centrocampo e attacco, soprattutto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Vlahovic è un problema della Juventus”: dietrofront Milan in diretta | ESCLUSIVO

