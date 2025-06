Vittoria for Women Tour | a Pescara è boom di visite giovani nel nome della prevenzione

Il Vittoria for Women Tour a Pescara, con oltre 232mila visite e un entusiasmo travolgente tra i giovani, dimostra che la prevenzione si fa strada anche sotto il sole. L’evento, patrocinato da FIR, LILT e Fondazione Specchio dei Tempi, ha conquistato lo Stadio del Mare con screening gratuiti, beach rugby e un messaggio potente: prendersi cura di sé non va mai in vacanza. E questa è solo la prima tappa di un viaggio importante.

