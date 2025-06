Viterbese pronta per la nuova stagione Salaris | Per la rosa più budget dello scorso anno

Con un budget simile a quello dello scorso anno, la Viterbese si prepara a una nuova stagione all’insegna della competitività e delle ambizioni. Il presidente Paolo Salaris, entusiasta, ha presentato una rosa importante, pronta a scrivere nuove pagine di successi. La squadra è messa nelle condizioni ideali per affrontare il campionato con determinazione e ambizione: il futuro della Viterbese si prospetta ricco di emozioni e risultati sorprendenti.

"Messo a disposizione un budget che ci rende protagonisti, allestita una squadra importante". E' determinato il presidente della Viterbese, Paolo Salaris, che ha inaugurato la conferenza stampa di presentazione della squadra, svelando le ambizioni e le novità in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

