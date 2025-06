Vita da sparring a Wimbledon | 150 euro al giorno e giochi con i migliori Poi torni precario del tennis

Vita da sparring a Wimbledon: 150 euro al giorno per sfidare i migliori e vivere il sogno del tennis. Adam Jones, 27 anni e numero 573 del ranking ATP di doppio, è una star invisibile del torneo londinese, richiesta solo dai top player anche a notte fonda. Entrando nel suo mondo dorato, scopriamo un'esperienza unica tra passione, sacrificio e momenti di pura magia sportiva, che purtroppo si interrompe quando si torna alla realtà del precariato.

Vita da sparring a Wimbledon: 150 euro al giorno e giochi con i migliori. Poi, torna a fare il precario del tennis Adam Jones ha 27 anni, è numero 573 del Ranking Atp di doppio ed è una star di Wimbledon, anche se pochi lo conoscono. Tranne i primi otto giocatori al mondo che lo chiamano anche alle ore più impensate del giorno soltanto per palleggiare con lui. Il Times è entrato nel suo mondo, dorato nelle due settimane del torneo londinese sull’erba, d’inferno quando le luci si spengono e la sua vita riparte dai Futures, pochi soldi, docce e colazioni scroccate all’hotel di turno. Il prestigioso quotidiano londinese racconta: “È stato nel 2022 che Jones si è iscritto per la prima volta come “hitter” a Wimbledon, e da allora è diventato un aiuto fidato per molti dei migliori giocatori di questo sport in questo periodo dell’anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vita da sparring a Wimbledon: 150 euro al giorno e giochi con i migliori. Poi, torni precario del tennis

