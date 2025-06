Visnadi sicuro | Chivu quarta scelta dell’Inter! Pio Esposito meglio di Bonny

Gianni Visnadi analizza la scelta dell’Inter di affidarsi a Cristian Chivu come quarta opzione, sottolineando che non era prevedibile l’addio di Inzaghi dopo la finale di Monaco. Mentre si discute anche dell’interesse per Ange-Yoan Bonny, Visnadi sottolinea come alcuni calciatori emergano come alternative più sorprendenti di Bonny stesso. La riflessione invita a riflettere sulle strategie nerazzurre e sui talenti emergenti nel calcio italiano, lasciando aperta la domanda: quale sarà il futuro dell’Inter?

Gianni Visnadi si è espresso a proposito della scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu per la propria panchina. Poi un commento sull’interesse dei nerazzurri per Ange-Yoan Bonny. IL RAGIONAMENTO – Gianni Visnadi si è così pronunciato a Radio Sportiva in merito all’approdo di Cristian Chivu all’Inter: «Non è vero che chiunque sapeva che Inzaghi se ne sarebbe andato. Penso che lui stesso abbia deciso dopo la finale di Monaco. Quindi, l’Inter si è fatta trovare impreparata, sì, ma non tutto può essere giudicato in base al tifo. Io ho più volte sottolineato che Chivu è la terzaquarta scelta dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Visnadi sicuro: «Chivu quarta scelta dell’Inter! Pio Esposito meglio di Bonny»

