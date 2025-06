Visita un museo per bambini assieme alla famiglia ma mentre prepara un dolcetto l’attrezzatura esplode | gravi ustioni per un bambino di 4 anni

Un pomeriggio di svago si è trasformato in una tragedia per la famiglia Corona: mentre Ryker, un vivace bambino di 4 anni, partecipava a un’attività educativa al Jasmine Moran Children’s Museum di Seminole, Oklahoma, un incidente con il grill e un gel disinfettante ha causato gravi ustioni. Una scena che ci ricorda quanto siano fondamentali la sicurezza e l’attenzione anche nei momenti di divertimento, perché nessun sorriso dovrebbe essere offuscato da un imprevisto così drammatico.

Si chiama Ryker Corona il bambino di 4 anni che sabato 21 giugno si è gravemente ustionato mentre stava passando una giornata di divertimento insieme alla famiglia. L'incidente è accaduto Jasmine Moran Children's Museum a Seminole, Oklahoma. Racconta la CBS che il bambino stava partecipando a un gioco per preparare gli s'mores (dolci tipici da campeggio) al chiuso, con l'aiuto di un grill. E proprio l'elettrodomestico e un gel disinfettante per le mani sarebbero alla base dell'esplosione che si è verificata mentre il piccolo Corona si trovava lì davanti: "All'inizio si vedono solo grandi fiamme.

