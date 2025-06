Visita guidata per la terza età alla biblioteca del Seminario Vescovile

Un’occasione unica per immergersi nella storia e nella cultura di Piacenza, scoprendo i tesori nascosti tra le antiche scaffalature e gli affascinanti volumi della biblioteca del Seminario Vescovile. Non perdere questa opportunità di arricchire la tua giornata e di vivere un’esperienza culturale coinvolgente, riservata esclusivamente agli over 65 residenti in città. Prenota subito al numero 0523-492724 e unisciti a noi in questa scoperta speciale!

Apriranno giovedì 26 giugno alle ore 9, le prenotazioni telefoniche allo 0523-492724, per la visita guidata gratuita - riservata agli over 65 residenti a Piacenza - che l'Ufficio Attività Socioricreative del Comune propone lunedì 30, alla scoperta della biblioteca del Seminario Vescovile. Un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Terza età, visita guidata alla biblioteca del Seminario vescovile di via Scalabrini - Si raccoglieranno a partire dalle ore 9 di giovedì 5 settembre – telefonando al numero 0523 492724 – le iscrizioni alla visita guidata che l’ufficio Attività socio- piacenzasera.it scrive