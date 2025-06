Visioni non figurative astratto d' autore alla galleria ARTtime

Visioni non figurative e astratte di autore alla Galleria ARTtime: un viaggio tra forme, colori e emozioni che sfidano la realtà. La dinamica galleria udinese, simbolo di movimento e innovazione, inaugura venerdì 27 giugno alle 11:30 la collettiva internazionale dedicata alla magia dell’astrazione. Un’occasione unica per scoprire come l’arte possa trasmettere emozioni intense oltre i confini della forma. Non perdete questa affascinante esplorazione visiva!

ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica ed instancabile galleria udinese è pronta infatti a presentare una nuova collettiva internazionale dedicata alla magia dell'astrazione. Venerdì 27 giugno alle ore 11:30 apre ufficialmente l'esposizione “Visioni non. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: visioni - galleria - arttime - figurative

Rileggendo Antigone, la mostra alla galleria Visioni Altre di Venezia - Rileggendo Antigone alla Galleria Visioni Altro di Venezia, si affronta il conflitto tra legge umana e divina.

La galleria ARTtime celebra le meraviglie della creatività - ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica galleria udinese è pronta infatti a presentare una nuova mostra collettiva davvero particolare, assolutamente da non ... udinetoday.it scrive