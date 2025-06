Vis | basi solide e programmazione Altre tre conferme nello staff

La Vis si rafforza con basi solide e un progetto a lungo termine, confermando la stabilità del suo staff. Mentre molte squadre di Serie C navigano senza allenatore, la squadra laziale si distingue per la lungimiranza, grazie a Roberto Stellone, il quale ha firmato fino al 2030, simbolo di una visione ambiziosa e duratura. Con questa strategia, la Vis punta a costruire un futuro di successo, consolidando le proprie fondamenta per molti anni a venire.

Mentre un terzo delle squadre di C sono ancora senza allenatore, la Vis avrà il suo per molti anni a venire. Roberto Stellone fino al 2030, manco fosse Kenan Yildiz che proprio il queste ore ha parimenti prolungato. Il tecnico romano, caso unico in Italia e raro in Europa, nella sostanza si è legato a un progetto a lunghissima scadenza. E con lui buona parte dello staff. Perché se fino al giugno 2030 sono stati allungati anche i contratti del vice Andrea Gennari e del match analyst Carmelo Merenda, è di ieri il prolungamento del resto della compagine tecnica. La Vis annuncia infatti il rinnovo fino al 30 giugno 2026 del collaboratore tecnico Francesco Renzoni (già vice), del preparatore atletico Marco Giovannelli e dell'allenatore dei portieri Luca Gentili.

